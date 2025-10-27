Італія

Відомий фахівець погодився розглянути пропозицію туринців і може повернутися до клубного футболу.

Після звільнення Ігора Тудора з посади головного тренера Ювентус розпочав активні пошуки нового наставника. Як повідомляє Football Italia, пріоритетним кандидатом для туринців є Лучано Спаллетті — екснаставник збірної Італії та чемпіон Італії з Наполі.

За інформацією джерела, між представниками Ювентуса та Спаллетті вже відбувся прямий контакт. Клуб залучив посередника та схвалив рішення продовжити переговори з 65-річним фахівцем.

Спаллетті, у свою чергу, висловив готовність очолити Ювентус, пропонуючи контракт терміном 18 місяців. Водночас він не виключає варіант угоди до кінця сезону 2025/26 із можливістю продовження ще на рік.

Ювентус звільнив Ігора Тудора в понеділок, 27 жовтня, після серії з восьми матчів без перемог у всіх турнірах та чотирьох ігор без забитих м’ячів. Останньою краплею стала поразка 0:1 від Лаціо на Стадіо Олімпіко.

Серед альтернативних кандидатів на пост головного тренера також називають Раффаеле Палладіно та Роберто Манчіні, але саме Спаллетті наразі є головним претендентом на посаду.