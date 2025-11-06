Італія

21-річний нападник Брюгге привернув увагу одразу кількох топ-клубів.

Форвард Брюгге Ніколо Трезольді опинився в полі зору Мілана, який уважно стежить за його виступами в нинішньому сезоні. Італійський клуб не єдиний, хто виявляє інтерес до 21-річного німця. За даними європейських ЗМІ, за гравцем також спостерігають кілька команд Бундесліги — серед них Айнтрахт, Баєр Леверкузен, РБ Лейпциг, Боруссія Менхенгладбах та Вольфсбург.

Трезольді проводить сильний сезон у складі бельгійців: у 23 матчах у всіх турнірах він забив 7 голів і зробив 3 результативні передачі.

Тим часом Мілан продовжує боротьбу у верхній частині таблиці Серії А, маючи 21 очко — стільки ж, скільки й Інтер та Рома.