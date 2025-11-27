Італія

Син легенди Мілана не вражає своєю формою в сезоні-2025/26, перебуваючи в статусі запасного гравця клубу з Бергамо.

Атакувальний півзахисник Аталанти Даніель Мальдіні може змінити клубну прописку вже майбутньої зими.

Клуб із Бергамо придбав 24-річного італійця в Монци на початку лютого 2025 року за 13 млн євро. Тоді плеймейкер підписав розрахований до кінця червня 2029-го контракт.

У другій половині сезону-2024/25 Мальдіні відзначився трьома голами за Аталанту в 11-ти матчах, тоді як у ході поточної кампанії результативними діями досі не порадував, отримавши тільки жовту картку у восьми поєдинках.

За даними журналіста Ніколо Скіри, Даніель може залишити клуб із Бергамо вже в січні 2026 року. Умови потенційного відходу наразі не повідомляються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український центрфорвард є потенційним новачком Аталанти.