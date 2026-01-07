Італія

Але плани в самого гравця інакші.

Бельгійський нападник Сіріл Нгонге навряд чи залишився задоволений тим ігровим досвідом, який отримав після трансферу з Верони до Наполі за 20 млн євро на початку 2024 року, тож поточний сезон почав у оренді за 1 млн євро в складі Торіно.

Але й "бики" не можуть похизуватись тим, що знайшли правильне застосування для 25-річного виконавця, тож про його викуп за додаткові 17 млн євро влітку наразі не йдеться.

Після гола та двох асистів у 18 матчах (920 хвилин) цього сезону, Нгонге взагалі може залишити Італію, якщо неназвані турецькі клуби запропонують за нього гарні гроші Наполі.

Проте подібний перехід у плани самого гравця наразі не входить, і він краще обиратиме інший варіант оренди в межах Серії A.