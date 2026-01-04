Італія

Гравець піде лише за дійсно коштовної пропозиції.

Італійський атакувальний півзахисник Джованні Фаббіан так і не став у пригоді рідному міланському Інтеру, який улітку 2023 року продав його до Болоньї за 5,37 млн євро.

У "змій" при цьому була можливість викупити 22-річного виконавця назад минулого літа за 12 млн євро, проте нею вони так і не скористались.

А тим часом "россоблу" готуються до можливого гравця вже цієї зими за значно більші гроші.

Принаймні, такі умови вони висувають неназваному клубу англійської Прем’єр-ліги, який незабаром має звернутись з офіційною пропозицією щодо трансферну.

Фаббіан у цьому сезоні провів 17 матчів (763 хвилини) та забив один гол.

На футболіста також претендує й римський Лаціо, проте від столичного колективу наразі жодних натяків на початок перемовин не було.