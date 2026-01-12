Італія

Жан-Філіпп Матета може стати варіантом заміни Душану Влаховичу в туринському клубі.

Туринський Ювентус розглядає можливість підписання нападника англійського Крістал Пелес Жана-Філіппа Матета. Італійський гранд уважно відстежує ситуацію навколо 28-річного француза, який прагне зробити крок уперед у своїй кар’єрі.

Раніше інтерес до Матета проявляв Мілан, однак тоді лондонський клуб запросив близько 40 мільйонів євро, що відлякало россонері. Наразі умови змінилися: контракт форварда з Крістал Пелес чинний до літа 2027 року, але сам гравець не налаштований на його продовження.

За інформацією італійських ЗМІ, Ювентус готовий інвестувати у трансфер нападника 20–25 мільйонів євро. У Турині бачать у Матета потенційну заміну Душану Влаховичу, майбутнє якого в клубі залишається невизначеним.

У поточному сезоні француз провів 32 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.