Італія

Найближчі пару тижнів будуть вирішальними.

Італійський нападник Федеріко К’єза влітку 2024 року перейшов із туринського Ювентуса до англійського Ліверпуля за 12 млн євро.

Однак під орудою Арне Слота 28-річний виконавець має обмежений ігровий час уже в другому сезоні поспіль, тож його перебування в клубі в подальшому викликає чимало запитань.

"Червоні" при цьому готові говорити про продаж футболіста, але виключно про повноцінне розтавання, оминаючи варіанти з орендою.

Тоді як саме на цьому й наполягає туринський Ювентус, коли говорить про можливе повернення футболіста цієї зими.

Джорджіо К’єлліні та Лучано Спаллетті активно просувають трансфер італійця назад до Турину, однак клуб наразі не пішов далі пропозиції оренди до кінця сезону з можливим подальшим викупом.

Тим часом сам К’єза дав згоду власним агентам просувати такий варіант розвитку подій.

У цьому сезоні Феде забив два голи та віддав три асисти в 20 матчах.