Гравець не хоче продовжувати контракт із клубом.

Аргентинський центральний захисник Маркос Сенесі влітку 2022 року перейшов до англійського Борнмута з нідерландського Феєнорда за 15 млн євро та за цей час устиг стати невід’ємною складовою колективу "вишень".

Але за пів року його контракт із клубом добігає до завершення, тож 28-річний виконавець віднедавна має право особисто вести перемовини з будь-яким іншим колективом.

Ситуацією активно намагається скористатись туринський Ювентус, і допоки гравець буде продовжувати допомагати своєму нинішньому клубу виконувати завдання на цей сезон, його агенти перебуватимуть у Турині та найближчим часом спробують домовитись про перехід улітку в якості вільного агента.

Повідомляється, що "зебри" почувають себе лідерами перегонів за правом підписати досвідченого гравця та впевнено наближаються до угоди.

У цьому сезоні на рахунку Сенесі 21 матч та чотири асисти.