Можливе якісне підсилення в центрі поля.
Леон Горецка, Getty Images
14 січня 2026, 13:27
Італійський Мілан шукає підсилення на другу частину сезону на зимовому трансферному ринку й черговим футболістом у переліку потенційних новачків "россонері" став німецький півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка.
30-річний виконавець у цьому сезоні отримав ігрову практику в 1140 хвилин у 24 матчах та забив один гол, але за пів року до завершення дії контракту все одно залишається невпевненим щодо подальшого майбутнього в клубі.
І допоки "Рекордмайстер" намагається продовжити дію угоди, Мілан проводить чергові перемовини з футболістом.
Однак є проблема — значна зарплатня Горецки, яка в разі трансферу до Італії вимагатиме або суттєвих витрат із боку "россонері", або суттєвих поступок із боку гравця.