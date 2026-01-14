Італія

Можливе якісне підсилення в центрі поля.

Італійський Мілан шукає підсилення на другу частину сезону на зимовому трансферному ринку й черговим футболістом у переліку потенційних новачків "россонері" став німецький півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка.

30-річний виконавець у цьому сезоні отримав ігрову практику в 1140 хвилин у 24 матчах та забив один гол, але за пів року до завершення дії контракту все одно залишається невпевненим щодо подальшого майбутнього в клубі.

І допоки "Рекордмайстер" намагається продовжити дію угоди, Мілан проводить чергові перемовини з футболістом.

Однак є проблема — значна зарплатня Горецки, яка в разі трансферу до Італії вимагатиме або суттєвих витрат із боку "россонері", або суттєвих поступок із боку гравця.