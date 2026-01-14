Туреччина

Юссуф Фофана зацікавив турецький клуб, попри довгостроковий контракт із "россонері".

Французький хавбек Мілана Юссуф Фофана може залишити італійську Серію А. За інформацією Джанлуки ді Марціо, у підписанні 27-річного гравця зацікавлений Галатасарай. Турецький гранд активно вивчає можливість трансферу півзахисника вже найближчим часом.

Фофана приєднався до Мілана порівняно нещодавно, і його контракт із клубом діє ще понад два роки. Проте фінансові можливості стамбульців та бажання гравця спробувати нові виклики можуть сприяти переходу. Поточна ринкова вартість Юссуфа складає близько 28 мільйонів євро.

У поточному сезоні француз провів 20 поєдинків у складі "россонері", записавши на свій рахунок 1 гол та 3 асисти.

