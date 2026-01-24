Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 24 січня 2025 року.

У матчі 22-го туру італійської Серії А міланський Інтер на власному полі розгромив Пізу з рахунком 6:2.

Результат посеред першого тайму був шокуючим для команди Крістіана Ківу, проте ще до перерви вона не просто відіграла два м’ячі, а й вийшла вперед за рахунком.

А вже в другому таймі гості тривалий час упирались збільшенню цієї переваги "змій", проте зрештою їхня оборона впала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Піза у рамках 22-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Піза 6:2

Голи: Зелінські, 39 (пен), Мартінес, 41, Еспозіто, 45+2, Дімарко, 82, Бонні, 86, Мхітарян, 90+3 — Морео, 11, 23

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Енріке (Дімарко, 34), Сучич (Барелла, 60), Зелінські, Мхітарян, Аугусто (Аканджі, 80) — Мартінес (Бонні, 80), Еспозіто (Тюрам, 61)

Піза: Скуффет — Калабрезі, Канестреллі, Коппола — Туре, Ебішер (Леріс, 70), Марін (Піччініні, 46), Ангорі (Лорран, 70) — Морео, Трамоні (Акінсанміро, 46) — Мейстер

Попередження: Мартінес, Барелла — Марін, Калабрезі, Акінсанміро