Італія

При цьому сам перебуває в оренді в Торіно.

Бельгійський нападник італійського Наполі Сіріл Нгонге розпочав поточний сезон з оренди до Торіно.

Однак доволі швидко стало зрозуміло, що 25-річному виконавцю не вдасться знайти омріяний обсяг ігрової практики в новому клубі.

Наразі на рахунку футболіста 1079 хвилин у 22 матчах, один забитий м’яч, дві результативні передачі та стійке бажання змінити колектив знову.

Повертатись до Наполі при цьому немає особливого сенсу, але й до інших варіантів оренди Нгонге виявився доволі вибагливим.

Наприклад, балеарська Мальорка звернулась із пропозицією до "південців", і якщо клуб був загалом не проти такого варіанту, то сам Сіріл відповів відмовою.

До завершення зимового трансферного вікна Торіно та Наполі спробують знайти вихід із делікатної ситуації.