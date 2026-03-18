Ліга чемпіонів

Юний талант відзначився у воротах Ньюкасла і перевершив досягнення Мбаппе

Ламін Ямаль продовжує переписувати книгу рекордів світового футболу.У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонська Барселона влаштувала справжній погром англійському Ньюкаслу, здобувши ефектну перемогу на Камп Ноу з рахунком 7:2. Іспанський вінгер відзначився забитим м'ячем, який став для нього ювілейним, десятим у найпрестижнішому європейському турнірі.

Цей гол дозволив Ямалю встановити новий абсолютний рекорд змагань. У віці 18 років і 248 днів він офіційно став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому підкорилася позначка у 10 забитих м'ячів.

Таким чином, іспанець перевершив попереднє феноменальне досягнення Кіліана Мбаппе. Французький нападник утримував лідерство з 2017 року, коли забив свій десятий м'яч у турнірі у віці 18 років і 350 днів.