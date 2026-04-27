Сардинці вирвали перемогу 3:2, а 19-річний Пол Менді оформив дубль уже в перші хвилини гри.

У матчі 34-го туру італійської Серії А Кальярі на своєму полі обіграв Аталанту з рахунком 3:2, здобувши надважливі три очки у боротьбі за виживання.

Господарі шокували суперника вже на старті: Пол Менді відкрив рахунок на першій хвилині, замкнувши подачу Мішеля Адопо. А вже на 8-й хвилині юний нападник оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після сейву Марко Карнезеккі — 2:0.

Аталанта зуміла оговтатися ближче до перерви. На 40-й хвилині Джанлука Скамакка красивим ударом у дальній кут скоротив відставання, а перед самим свистком на перерву оформив дубль, зрівнявши рахунок — 2:2.

Втім, другий тайм знову розпочався на користь Кальярі. Щойно вийшовши на поле після перерви, Дженнаро Борреллі скористався відскоком у штрафному майданчику та повернув перевагу господарям — 3:2.

У подальшому Аталанта намагалася врятувати бодай нічию, активно тиснула та створювала моменти, однак воротар Кальярі Елія Капріле неодноразово рятував свою команду, зокрема після небезпечних ударів Скамакки та Ніколи Крстовича.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Кальярі, яка дозволила команді відірватися від зони вильоту, тоді як Аталанта втратила важливі очки у боротьбі за високі позиції.

Кальярі — Аталанта 3:2

Голи: Менді, 1, 8, Борреллі, 47 - Скамакка, 40, 45

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Родрігес (Доссена, 73), Оберт — Адопо, Гаетано, Дейола (Палестра, 56) — Фолоруншо — Еспозіто (Сулемана, 56), Менді (Борреллі, 46)

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Коссуну, 73) — Белланова (Залевські, 56), де Рон (Лоуренсо, 73), Пашалич, Дзаппакоста (Крстович, 56) — Де Кетеларе (Самарджич, 77), Распадорі — Скамакка