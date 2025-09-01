Англія

Шведський нападник став найдорожчим гравцем в історії АПЛ, підписавши контракт до 2030 року з опцією ще на один сезон.

Ліверпуль офіційно оголосив про багатостраждальний трансфер нападника Александера Ісака з Ньюкасл Юнайтед.

25-річний форвард підписав довгостроковий контракт із чемпіонами Англії та виступатиме під дев’ятим номером.

Сума угоди склала рекордні для АПЛ 150 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Ісак зарекомендував себе як один із найкращих форвардів Прем’єр-ліги у складі Ньюкасла. За три сезони він зіграв 109 матчів і забив 62 голи, з яких 54 — у чемпіонаті Англії. Минулого сезону швед відзначився 23 голами у Прем’єр-лізі, ставши другим у гонці за Золоту бутсу після Мо Салаха.

На міжнародному рівні новоспечений форвард Ліверпуля провів 52 матчі за збірну Швеції та забив 16 голів.