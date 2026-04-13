Керманич Комо прокоментував поразку від Інтера.

Комо напередодні поступився міланському Інтеру в домашньому матчі тридцять другого туру італійської Серії A.

Після завершення гри головний тренер "біло-блакитних" Сеск Фабрегас прокоментував виступ власної команди.

"Не знаю, на якому ми місці, бо ніколи не дивлюся в таблицю. Великі команди не пробачають помилок. Ми завдали 24-25 ударів. Я люблю статистику і не часто бачу таку статистику в інших команд у матчах проти Інтера. А два роки тому цей матч для нас міг бути хіба товариським.

Інтер занадто сильний при стандартах. Вони вже забили так голів 20? Це дуже важливо в футболі.

Помилки допомагають зростати. Треба аналізувати помилки — не лише в футболі, а й в житті. Ми сьогодні віддали все. Прикро за результат, так вже було з Міланом. Тоді я помилився, говорив про гру і результат, сьогодні цього не робитиму. Краще подякую команді за те, що вона робила на полі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Комо гостюватиме в Сассуоло.