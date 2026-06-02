Українець вирішив повісити бутси на цвях у віці 38 років.

Колишній півзахисник львівських Карпат та Ворскли Андрій Ткачук ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 38 років.

"Настав час закінчувати з футболом! Дякую всім хто підтримував та критикував! Ви робили мене сильнішими. 268 ігор в УПЛ, 17 у Лізі Європи, 32 у Кубку України назавжди у моїй пам’яті! Це було чудово. Настав час рухатися далі", — написав Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Останнім клубом Ткачука був Фенікс-Маріуполь, де він виступав із літа минулого року. Минулого сезону він провів лише чотири матчі, відігравши на полі 149 хвилин.

Також Ткачук виступав за Карпати, Ворсклу, Минай, Акжайик, Металіст 1925, Атирау, Чорноморець, київський Арсенал, Діназ та Полісся. На його рахунку 442 матчі, 18 голів та вісім гольових передач.

На клубному рівні Андрій завоював лише один трофей – чемпіонство Першої ліги у сезоні-2019/20 у складі Миная.