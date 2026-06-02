Майбутнє словенського воротаря в мадридському клубі залежатиме від його особистого рішення.

Голкіпер Атлетіко Ян Облак розмірковує над можливістю змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє Marca, остаточне рішення щодо свого майбутнього 33-річний словенець ухвалюватиме самостійно.

Керівництво мадридського клубу готове поважати будь-який вибір воротаря. Якщо Облак вирішить шукати новий виклик у кар'єрі, Атлетіко не створюватиме перешкод для його відходу. У разі ж продовження співпраці воротар залишиться важливою частиною проєкту команди.

Можливий відхід Облака стане черговою серйозною кадровою втратою для Атлетіко після прощання з багаторічним лідером атаки Антуаном Грізманном, який залишив клуб після завершення сезону.

Словенський воротар виступає за мадридців із літа 2014 року, коли перейшов із Бенфіки за 13 мільйонів євро. За цей час він провів 538 офіційних матчів у складі Атлетіко та став одним із найуспішніших голкіперів в історії клубу.