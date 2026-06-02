"Білі вовки" готуються до історичного мундіалю.
02 червня 2026, 16:42
Футбольна асоціація Узбекистану на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутній ЧС-2026.
У заявці команди італійського фахівця Фабіо Каннаваро знаходяться 26 гравців.
Воротарі: Уткір Юсупов (Навбахор), Ботіралі Ергашев (Нефтчі), Абдувоҳід Не’матов (Насаф).
Захисники: Авазбек Улмасалієв (АГМК), Жахонгір Урозов (динамо), Рустам Ашурматов (Істіклол), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті), Абдулла Абдуллаєв (Дібба), Фаррух Сайфіїв (Нефтчі), Хожіакбар Аліжонов (Пахтакор), Шерзод Насруллаєв (Пахтакор), Бехруз Карімов (Сурхан).
Півзахисники: Шерзод Есанов (Бухара), Оділ Хамробеков (Трактор), Акмал Мозговий (Пахтакор), Отабек Шукуров (Баніяс), Жамшид Іскандеров (Нефтчі), Азіз Ганієв (Ал Батаєх).
Нападники: Аббос Файзуллаєв (Істанбул Башакшехір), Жалоліддін Машаріпов (Істіклол), Достон Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунов (Персеполіс), Азіз Амонов (динамо), Ігор Сергєєв (Персеполіс), Елдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір).
Нагадаємо, на дебютному для себе ЧС-2026 Узбекистан зіграє проти Колумбії, Португалії та ДР Конго.