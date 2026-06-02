Доменіко Тедеско, ФК Болонья
02 червня 2026, 15:15
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Доменіко Тедеско.
Угода з 40-річним італійцем розрахована до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.
Останнім місцем роботи Тедеско був Фенербахче, звідки його було звільнено у квітні цього року.
На своєму новому місці Доменіко змінив Вінченцо Італьяно.
За підсумками сезону Болонья посіла восьме місце у Серії А.