Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Доменіко Тедеско.

Угода з 40-річним італійцем розрахована до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.

Останнім місцем роботи Тедеско був Фенербахче, звідки його було звільнено у квітні цього року.

На своєму новому місці Доменіко змінив Вінченцо Італьяно.

За підсумками сезону Болонья посіла восьме місце у Серії А.