Італія

Форвард Динамо потрапив до сфери інтересів італійського гранда після результативного сезону в чемпіонаті України.

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко потрапив до сфери інтересів Мілана. Італійський гранд став черговим клубом, який звернув увагу на 20-річного форварда після його вдалого виступу в минулому сезоні.

🚨 #ACMilan Milan are interested in Ukrainian striker Matvii Ponomarenko.



💰 Contracted to Dynamo Kyiv until 2028; current value €12M.



👀 Scored 13 goals in 15 league matches in 2025/26.

Trabzonspor, Dortmund, Leipzig and Brentford also monitoring. https://t.co/jaVnxvnyPj pic.twitter.com/xbTqOTSQ0f — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 3, 2026

Раніше повідомлялося, що за українцем також стежить Боруссія Дортмунд. Водночас конкретних пропозицій від німецького клубу поки не надходило. Крім того, інтерес до Пономаренка приписують РБ Лейпцигу, Брентфорду та Трабзонспору.

Минулого сезону молодий нападник став найкращим бомбардиром УПЛ-2025/26. Усього за 15 матчів чемпіонату він забив 13 м'ячів.

Першу частину сезону Пономаренко переважно залишався в ролі гравця ротації та відзначився лише двома голами. Однак навесні форвард став ключовою фігурою в атаці киян, записавши на свій рахунок 11 забитих м'ячів у другій половині чемпіонату.

За підсумками сезону Динамо фінішувало на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. Водночас столичний клуб здобув Кубок України та завоював право виступити у кваліфікації Ліги Європи в сезоні-2026/27.

Нагадаємо, після перегляду оцінок ринкова вартість нападника київського Динамо Матвія Пономаренка змінилась за три місяці з 6 млн євро на 12 млн євро.