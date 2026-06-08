Італія

Але фінансове питання все гальмує.

Бергамаська Аталанта за підсумками сезону італійської Серії A фінішувала на сьомій сходинці та зіграє в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Такий результат виступів команди на чолі з Раффаеле Палладіно не задовільнив вимогам керівництва клубу, тож зрештою було вирішено завершити відносини з 42-річним фахівцем за рік до визначених контрактом термінів.

На заміну тим часом готують кандидатуру Мауріціо Саррі, який нещодавно залишив відповідну посаду на чолі римського Лаціо.

Однак попрощатись із Палладіно виявилось не так уже й просто — тренер вимагає компенсації для себе та свого штабу, тож наразі тривають перемовини з урегулювання цього питання.