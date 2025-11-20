Северная Америка

Легенда Баварії підтвердив бажання продовжити виступи в Північній Америці.

Ветеран Томас Мюллер, який лише кілька місяців тому приєднався до клубу Ванкувер Вайткепс з MLS, дав чітко зрозуміти, що його майбутнє, пов'язане з Північною Америкою.

Його поточний контракт діє до кінця 2025 року, але включає опцію продовження на 2026 рік. У розмові з виданням kicker Мюллер рішуче відповів "ТАК" на питання про можливе продовження співпраці.

Легендарний екс-гравець Баварії чудово розпочав свою кар’єру за океаном. Менш ніж через два місяці після прибуття він став чемпіоном Канади, обійшовши свого колишнього товариша по команді Тоні Крооса та ставши найбільш титулованим німецьким футболістом усіх часів із 35 трофеями.

Його індивідуальна статистика також вражає: 9 голів та 4 результативні передачі у 10 матчах.

Мюллер наголосив, що не приїхав до Вайткепс у відпустку, підкресливши, що серйозно ставиться до MLS. Хоча він визнав, що в Ванкувері набагато легше грати, ніж у Мюнхені.

Наразі Мюллер націлений на головний трофей – Кубок MLS.

"Я перейшов у нову лігу та нову країну і хотів би протягом короткого періоду часу продемонструвати надзвичайну командну гру" — заявив Томас.

Цими вихідними Ванкувер Вайткепс зіграє проти Лос-Анджелес у півфіналі плей-оф Конференції Кубка MLS. Мюллер висловив упевненість у перемозі своєї команди, жартома зазначивши, що він завжди перемагав команди, за які виступав Сон Хин Міна.

Варто зазначити, що раніше президент Баварії Герберт Гайнер підтвердив, що провів переговори з Мюллером про можливу посаду в клубі в майбутньому, після завершення його ігрової кар'єри в MLS.