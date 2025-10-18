Наставник Інтер Маямі висловив переконання, що його співвітчизник та зірковий нападник команди Ліонель Мессі є єдиним гідним кандидатом на нагороду Найціннішому гравцеві сезону в MLS.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 жовтня 2025, 19:22
За словами Маскерано, вплив восьмиразового володаря Золотого м'яча на гру команди виходить далеко за межі вражаючої статистики.На пресконференції перед заключним матчем регулярного сезону проти Нешвілла, аргентинський фахівець заявив:
"Немає абсолютно жодних сумнівів. Навіть попри те, що він зіграв значно менше матчів, ніж інші, вплив Лео на команду незрівнянний".
Мессі ,проводить видатний сезон, записавши на свій рахунок 26 голів та 18 результативних передач у 27 матчах. Ці показники роблять його одним із головних фаворитів у боротьбі за індивідуальну нагороду.
"Якщо вимірювати його за цифрами, він найкращий, але його значення виходить за рамки статистики. Те, що він демонструє на полі, що він робить для команди, і як він змушує всіх насолоджуватися грою, – це щось особливе", – додав Маскерано, підкреслюючи унікальність свого колишнього партнера по збірній Аргентини.
Впевнена гра Мессі допомогла Інтер Маямі достроково забезпечити собі місце у плей-оф. Підтримка з боку головного тренера лише зміцнює позиції аргентинця як головного претендента на звання MVP ліги.