Наставник Інтер Маямі висловив переконання, що його співвітчизник та зірковий нападник команди Ліонель Мессі є єдиним гідним кандидатом на нагороду Найціннішому гравцеві сезону в MLS.

За словами Маскерано, вплив восьмиразового володаря Золотого м'яча на гру команди виходить далеко за межі вражаючої статистики.​На пресконференції перед заключним матчем регулярного сезону проти Нешвілла, аргентинський фахівець заявив:

"Немає абсолютно жодних сумнівів. Навіть попри те, що він зіграв значно менше матчів, ніж інші, вплив Лео на команду незрівнянний".

​Мессі ,проводить видатний сезон, записавши на свій рахунок 26 голів та 18 результативних передач у 27 матчах. Ці показники роблять його одним із головних фаворитів у боротьбі за індивідуальну нагороду.

"Якщо вимірювати його за цифрами, він найкращий, але його значення виходить за рамки статистики. Те, що він демонструє на полі, що він робить для команди, і як він змушує всіх насолоджуватися грою, – це щось особливе", – додав Маскерано, підкреслюючи унікальність свого колишнього партнера по збірній Аргентини. ​

Впевнена гра Мессі допомогла Інтер Маямі достроково забезпечити собі місце у плей-оф. Підтримка з боку головного тренера лише зміцнює позиції аргентинця як головного претендента на звання MVP ліги.