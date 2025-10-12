Северная Америка

Екскаталонське тріо й цього разу знущалось із суперників.

Інтер Маямі вночі за європейським часом приймав на своєму полі Атланту Юнайтед.

Гра звершилась упевненою перемогою команди з Флориди з рахунком 4:0.

У цьому матчі найкращий бомбардир першості Ліонель Мессі відзначився ще двома голами, а також асистував Жорді Альбі.

Ще один м’яч опинився на рахунку уругвайського нападника Луїса Суареса.

Цей результативний удар посеред другого тайму став для досвідченого уругвайця 600 у професійній кар’єрі.

Інтер Маямі — Атланта Юнайтед 4:0

Голи: Мессі, 39, 87, Альба, 52, Суарес, 61