Ексзахисник каталонців прокоментував поїздку Мессі до Каталонії.

Нещодавно зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі завітав до Барселони та відвідав оновлений Камп Ноу, який незабаром має прийняти перший домашній матч "блаугранас" після завершення реконструкції.

На згадку про цей візит залишились фотографії форварда американського Інтер Маямі безпосередньо на футбольному газоні та чутки про можливе повернення футболіста до свого колишнього клубу.

Однак не навіть одноклубник Мессі часів виступів за Барсу та нинішній партнер за Інтером Маямі Жорді Альба заявив, що радше б утримався від такої поїздки.

"Я не поїхав би на Камп Ноу, щоб зробити кілька фотографій. Але в усіх нас є ключі від цього стадіону. Особливо у тих, хто грав на ньому впродовж багатьох років.

Мессі? Я навіть не знав про те, що він робив ці фото", — заявив іспанський виконавець.

