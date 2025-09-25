Северная Америка

Чергове досягнення аргентинця в США.

Уночі за європейським часом Інтер Маямі в гостьовому поєдинку 31 туру МЛС влаштував розгром на полі Нью-Йорк Сіті.

Команда Хав’єра Маскерано й цього разу не обійшлась без допомоги та результативних дій мегазірки Ліонеля Мессі, який у першому таймі асистував Бальтазару Родрігесу, а після перерви доклався до дублю у ворота суперників.

Ще один гол на рахунку Луїса Суареса з пенальті, тоді як Серхіо Бускетс асистував аргентинцю під його перший м’яч, а також віддав передасист під час першого гола команди з Маямі.

Таким чином на рахунку Мессі вже 22 голи та 10 гольових передач у 22 матчах поточного сезону МЛС, а загалом за цей футбольний рік 25 м’ячів та 12 асистів у 30 іграх.

Як повідомляє офіційне джерело американської ліги, аргентинський бомбардир став першим у історії чемпіонату гравцем, який зумів два сезони поспіль бути залученим до, щонайменше, 35 голів своєї команди на внутрішній арені.

Нью-Йорк Сіті — Інтер Маямі 0:4

Голи: Родрігес, 43, Мессі, 74, 86, Суарес, 83

Нью-Йорк Сіті: Фріс — Сімон, Гак, Мартінс (Шор, 73), О’Тул — Н. Фернандес, Моралес, О’Нілл, Переа — Вольф (Мартінес, 61), Охеда (Х. Фернандес, 73).

Інтер Маямі: Устарі — Фрей (Вейгандт, 75), Аллен, Фалькон, Альба (Авілес, 85) — Сільветті (Альєнде, 66), Де Пауль, Бускетс, Родрігес (Брайт, 66) — Мессі — Суарес.

Попередження: Андреас, Гак — Сільветті, Альба.