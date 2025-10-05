Северная Америка

Захисник підсолодив поразку власної команди.

У ніч з 4 на 5 жовтня український центральний захисник Олександр Сваток розпочав у стартовому складі Остіна черговий матч МЛС.

Суперником "зелених" за домашньою грою 33 туру був Сент-Луїс, і в підсумку господарі поля зазнали поразки з рахунком 1:3.

На 36 хвилині зустрічі Сваток відзначився голом у ворота суперників із передачі Овена Вулфф, проте на той момент його команда вже поступалась, а згодом пропустила ще двічі.

Сваток у підсумку став другим найкращим гравцем Остіна у цьому матчі, а відомий статистичний портал WhoScored оцінив його балом 7,0.

Окрім забитого м’яча, на рахунку українця два удари по воротах суперників та 52 точні передачі із 58 (90%).

Остін — Сент-Луїс 1:3

Голи: Сваток, 36 — Гартель, 28, 45, Бехер, 90+3