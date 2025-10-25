Северная Америка

Аргентинець побив рекорд МЛС за голами за один календарний рік

Інтер Маямі зробив впевнений перший крок у плей-оф МЛС 2025 року, перегравши Нешвілл з рахунком 3:1 у першому матчі серії. Матч, що проходив цієї ночі на стадіоні Чейз, знову став бенефісом капітана господарів Ліонеля Мессі.

​Саме 38-річний аргентинець відкрив рахунок на 19-й хвилині, замкнувши точну передачу від Луїса Суареса. У другому таймі Тадео Альєнде подвоїв перевагу "чапель" після асисту правого захисника Ієна Фрея. А вже на 90-й хвилині Мессі оформив дубль. Однак на останній хвилині гості відіграли один м'яч 3:1. ​

Цей виступ не лише наблизив Інтер Маямі до чвертьфіналу, але й вписав ім'я Мессі в історію ліги з новим рекордом. Забивши два голи, аргентинець досяг позначки 39 голів за календарний рік у всіх змаганнях як гравець MLS.

Він перевершив попереднє найкраще досягнення (38 голів), яке належало Деннісу Буанзі (2023) та Карлосу Велі (2019). ​Окрім цього, зірка Маямі продовжує лідирувати в гонці бомбардирів поточного сезону (регулярний чемпіонат + плей-оф) з 30 голами. Він також є головним претендентом на нагороду MVP сезону. Якщо Мессі її отримає, він стане єдиним гравцем в історії MLS, який вигравав це визнання два роки поспіль.

Зважаючи на нещодавнє продовження контракту аргентинця до 2028 року, вболівальники, ймовірно, стануть свідками ще багатьох рекордів.