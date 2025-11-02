Доведеться грати вирішальну дуель.
Ліонель Мессі, Getty Images
02 листопада 2025, 11:20
Інтер Маямі вночі за європейським часом гостював на полі Нешвілла в матчі-відповіді 1/8 раунду плей-оф американської МЛС.
Гра звершилась поразкою команди з Флориди з рахунком 1:2, тоді як першу дуель вона виграла на власному полі — 3:1.
У цьому матчі найкращий бомбардир першості Ліонель Мессі відзначився ще одним голом у поточному сезоні.
Для визначення переможця пари командам доведеться зіграти третій матч 8 листопада на полі Інтер Маямі.
Нешвілл — Інтер Маямі 2:1 (перший матч — 1:3)
Голи: Саррідж, 9, Бауер, 45 — Мессі, 39