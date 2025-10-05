Северная Америка

Суперзірка команди з Маямі продовжує феєрити.

Інтер Маямі вночі за європейським часом приймав на своєму полі Нью-Інгленд Революшн.

Гра звершилась упевненою перемогою команди з Флориди з рахунком 4:1.

У цьому матчі найкращий бомбардир першості Ліонель Мессі відзначався лише гольовими передачами, проте одразу трьома.

У першому таймі аргентинець асистував Тадео Альєнде та Жорді Альбі, а після перерви Альєнде оформив дубль із його передачі, тоді як Альба одразу після того додав до свого особистого рахунку ще один м’яч.

Інтер Маямі — Нью-Інгленд Революшн 4:1

Голи: Альба, 45+3, 63, Альєнде, 32, 60 — Тургеман, 59