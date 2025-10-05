Суперзірка команди з Маямі продовжує феєрити.
Getty Images
05 жовтня 2025, 13:37
Інтер Маямі вночі за європейським часом приймав на своєму полі Нью-Інгленд Революшн.
Гра звершилась упевненою перемогою команди з Флориди з рахунком 4:1.
У цьому матчі найкращий бомбардир першості Ліонель Мессі відзначався лише гольовими передачами, проте одразу трьома.
У першому таймі аргентинець асистував Тадео Альєнде та Жорді Альбі, а після перерви Альєнде оформив дубль із його передачі, тоді як Альба одразу після того додав до свого особистого рахунку ще один м’яч.
Інтер Маямі — Нью-Інгленд Революшн 4:1
Голи: Альба, 45+3, 63, Альєнде, 32, 60 — Тургеман, 59