Аргентинська суперзірка просуває юнацький футбол.

На своїй офіційній сторінці в Instagram аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі оголосив про проведення першого розіграшу турніру Messi Cup, присвяченого виступам молодих футболістів.

Участь у змаганні вже підтвердили "чаплі" та каталонська Барселона.

Турнір пройде з 9 по 14 грудня, а організатором виступить продюсерська компанія Мессі 525 Rosario.

Передбачається проведення загалом 18 матчів за участі молодіжних команд Інтера Маямі, Барселони, Манчестер Сіті, Рівер Плейта, Інтера Мілан, Ньюеллс Олд Бойз, Атлетіко Мадрид і Челсі.

"Радий нарешті поділитися цим із вами. У грудні Маямі прийме особливий молодіжний футбольний турнір, у якому візьмуть участь деякі з найкращих клубів світу.

Майбутнє футболу буде представлене у всій красі. Це не просто матчі — нас чекає кілька неймовірних днів із безліччю інших цікавих подій. Цей турнір — про наступне покоління. Сподіваюсь, вам сподобається! Це — Messi Cup", — ідеться в повідомленні суперзірки.