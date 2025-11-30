Северная Америка

Аргентинець став найкращим асистентом в історії футболу

Ліонель Мессі продовжує переписувати книгу футбольних рекордів навіть на іншому континенті.

У матчі, де Інтер Маямі забезпечив собі путівку до фіналу Кубка МЛС,знищивши Нью-Йорк Сіті з рахунком 5:1, капітан флоридців встановив нове світове досягнення.

Історичний момент стався на 67 хвилині гри. Мессі віддав результативну передачу на 19-річного Маттіа Сільветті, який забив третій гол у ворота суперника.

Цей асист став для Ліонеля 405 у офіційних матчах за всю його професійну кар'єру. Цією дією 38-річний аргентинець побив рекорд легендарного нападника Ференца Пушкаша. Знаменитий угорець у період з 1943 по 1966 роки зупинився на позначці у 404 результативні передачі.

Тепер цей титул офіційно належить Мессі. Щоб стати найкращим розпасовником в історії гри, Ліонелю знадобилося 22 роки виступів на найвищому рівні. Левову частку своїх асистів він віддав, захищаючи кольори Барселони.

Розподіл 405 асистів Ліонеля Мессі: 269 — Барселона (2003–2021) 61 — Національна збірна Аргентини (2005 – наш час) 41 — Інтер Маямі (2023 – наш час) 34 — ПСЖ (2021–2023)