Северная Америка

Уночі відбулись вирішальні матчі західної та східної конференції.

Інтер Маямі розтрощив Нью-Йорк Сіті 5:1:

Хоча Мессі і не став автором забитих м'ячів у цьому матчі, він був невід'ємною частиною успіху команди, відзначившись результативною передачею. Проте справжнім героєм вечора став інший аргентинець — Тадео Альєнде, чий хет-трик забезпечив команді Хав'єра Маскерано впевнений вихід до фіналу.

Рахунок відкрив Тадео Альєнде, отримавши ідеальну передачу в штрафному майданчику та точно пробивши в діагональ. Вже через вісім хвилин він подвоїв перевагу, скориставшись блискучим закиданням від Жорді Альби. Гості змогли ненадовго повернути інтригу на 37-й хвилині, коли Джастін Хаак скоротив відставання після розіграшу стандарту.

Після перерви Маямі не залишив супернику жодних шансів. Матео Сільветті забив третій м'яч з передачі Мессі. Згодом Жорді Альба видав неймовірний пас п'ятою на Теласко Сеговію, який зробив рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив нестримний Альєнде, оформивши хет-трик і встановивши остаточний рахунок 5:1.

Ванкувер Вайткепс здобув переконливу перемогу над новачком ліги Сан-Дієго з рахунком 3:1.

Томас Мюллер вийшов у стартовому складі Ванкувера, провів на полі 60 хвилин, допомагаючи команді контролювати гру, хоча й не відзначився результативними діями.

Доля протистояння була фактично вирішена ще до перерви. Вайт відкрив рахунок ударом з близької відстані після передачі Андреса Кубаса. Невдовзі перевага гостей подвоїлася завдяки прикрому автоголу воротаря Пабло Сіснієги. Ще до свистка на перерву Вайт оформив дубль, скориставшись пасом Алі Ахмеда, і зробив рахунок розгромним — 3:0.

Головний тренер господарів Майкі Варас наразився на критику за рішення залишити головну зірку команди, Ірвінга Лосано, на лаві запасних у найважливішому матчі сезону. Мексиканець з'явився на полі лише тоді, коли команда вже горіла 0:3. Лосано зумів відіграти один м'яч ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика, але на більше Сан-Дієго не вистачило. Надії на камбек остаточно згасли на 79-й хвилині, коли голкіпер Сіснієга отримав червону картку.

Тепер на футбольний світ чекає захоплююча розв'язка сезону: у фіналі Кубка МЛС зустрінуться дві команди, які вперше дісталися цієї стадії — Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Ванкувер Вайткепс Томаса Мюллера.

Вирішальний матч відбудеться 6 грудня о 21:30 за київським часом.