Комісар ліги називає зміни початком нової ери для американського футболу.

Американська футбольна ліга МЛС оголосила про перехід на систему "осінь–весна", який набуде чинності з сезону-2027/28.

Перехідний сезон відбудеться з лютого по травень 2027 року і включатиме регулярний чемпіонат з 14 матчів, плейофф та Кубок ліги.

Надалі ліга представить новий формат регулярного чемпіонату сезону-2027/28 і розгляне можливі зміни у плейофф.

Комісар МЛС Дон Гарбер підкреслив значення змін:

"Зміна календаря – одне з найважливіших рішень в історії ліги. Узгодження нашого розкладу з провідними європейськими лігами посилить глобальну конкурентоспроможність клубів та відкриє нові можливості на трансферному ринку. Це початок нової ери для нашої ліги та для футболу у Північній Америці", — сказав Гарбер.

