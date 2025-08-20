Португалія

Вінгер Шахтаря може стати однією з найбільших продаж улітку.

Спортінг Лісабон шукає підсилення на флангах атаки й розглядає бразильця Кевіна як пріоритетну ціль, повідомляє Talking Sporting.

Раніше клуб пропонував Шахтарю 30 млн євро, але отримав відмову. Тепер португальці готові покращити фінансову пропозицію. Інтерес до гравця також проявляє Фулхем, який наблизився до вимог "гірників".

21-річний Кевін провів три матчі за Шахтар у сезоні, забивши чотири голи та оформивши дві результативні передачі. Його контракт чинний до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 млн євро, але Шахтар готовий продати лише за значно вищу суму.