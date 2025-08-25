Португалія

Задовільнити запит Шахтаря лісабонці наразі не взмозі.

Під завісу літнього трансферного вікна стало відомо про чергову спробу лісабонської Бенфіки підписати центрального півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

"Орли" одразу почули у відповідь на свій інтерес суму в 30 млн євро, від якої "гірники" бажають починати розмови щодо можливого продажу свого 22-річного виконавця.

Португальським ЗМІ стало відомо, що задовільнити такий запит Шахтаря Бенфіка наразі не має можливості, проте не збирається зупинятись у перемовинах.

Імовірно, що лісабонці запропонують донеччанам варіант, аналогічний трансферу воротаря Анатолія Трубіна, за якого вони заплатили 10 млн євро, але Шахтар залишив за собою 40% від наступного продажу гравця.

При цьому наріжним каменем у цьому потенційному трансфері може стати факт потрапляння "орлів" до основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА після дуелі проти турецького Фенербахче, про що стане відомо за кілька днів.