Україна

Українець все ще може змінити клуб цього літа.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця знову зацікавлена Бенфіка, незважаючи на контракт футболіста із "гірниками" до літа 2028 року.

Минулого сезону Судаков провів 37 матчів, у яких забив 15 голів та віддав шість асистів.

У поточній кампанії на його рахунку сім матчів та одна гольова передача.

Додамо, що нинішнього сезону Бенфіка вже здобула перший трофей, завоювавши Суперкубок Португалії разом з українським воротарем Анатолієм Трубіним.