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Бетис - Реал Мадрид, Getty Images
26 сентября 2020, 13:55
Бетис сойдется в противостоянии с мадридским Релом в поединке третьего тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Зинедина Зидана на успех более высокими.
Так, на потенциальную Реала коэффициент составляет 1,83, а вероятность успеха Бетиса оценивается показателем 4,30. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,90.
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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Реал Мадрид будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,60.
Напомним, матч Бетис — Реал Мадрид состоится в субботу, 26 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.