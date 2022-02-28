Хорватський хавбек прокоментував події в Україні.
Лука Модріч, Getty Images
28 февраля 2022, 00:45
Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Відомі люди продовжують висловлювати слова підтримки на адресу України. Цього разу слово взяв півзахисник збірної Хорватії та мадридського Реалу Лука Модріч.
"Я ріс під час війни і нікому такого не забажаю. Ми повинні припинити безумство, що спричиняє загибель невинних. Ми хочемо жити у мирі", — написав Модріч у своєму твіттері, додавши тег #StopWar.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!