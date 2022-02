Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Відомі люди продовжують висловлювати слова підтримки на адресу України. Цього разу слово взяв півзахисник збірної Хорватії та мадридського Реалу Лука Модріч.

"Я ріс під час війни і нікому такого не забажаю. Ми повинні припинити безумство, що спричиняє загибель невинних. Ми хочемо жити у мирі", — написав Модріч у своєму твіттері, додавши тег #StopWar.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar