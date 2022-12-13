Іспанія

Гравець виступає у Аргентині.

Барселона продовжує шукати відповідь на назріваючу проблему в своєму півзахисті.

Після стрімкого зростання Енцо Фернандеса в Бенфіці клуби уважніше придивляються до Алана Варели з Бока Хуніорс.

21-річний гравець фактично відвідував одну з міжнародних академій Барселони в Буенос-Айресі, перш ніж перейти в Боку, де він продовжував рости в основі. Набагато менший за Бускетса, Варела справді має подібну техніку.

В його контракті прописані відступні у розмірі 15 мільйонів євро.

Барселона раніше відмовилася від підписання Фернандеса, оскільки не хотіла витрачати таку ж суму на гравця, який, можливо, важко адаптувався після переїзду з Аргентини.

Вони будуть змушені вести аналогічні дебати щодо Варели. З варіантів, які коштували б грошей, щоб замінити Бускетса, контракт якого закінчується в червні, він був би дешевшим.