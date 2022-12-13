Гравець виступає у Аргентині.
Барселона продовжує шукати відповідь на назріваючу проблему в своєму півзахисті.
Після стрімкого зростання Енцо Фернандеса в Бенфіці клуби уважніше придивляються до Алана Варели з Бока Хуніорс.
21-річний гравець фактично відвідував одну з міжнародних академій Барселони в Буенос-Айресі, перш ніж перейти в Боку, де він продовжував рости в основі. Набагато менший за Бускетса, Варела справді має подібну техніку.
В його контракті прописані відступні у розмірі 15 мільйонів євро.
Барселона раніше відмовилася від підписання Фернандеса, оскільки не хотіла витрачати таку ж суму на гравця, який, можливо, важко адаптувався після переїзду з Аргентини.
Вони будуть змушені вести аналогічні дебати щодо Варели. З варіантів, які коштували б грошей, щоб замінити Бускетса, контракт якого закінчується в червні, він був би дешевшим.