Іспанія

Колишній лівий вінгер Атлетіко та капітан команди відійшов у 91 рік, залишивши значний слід в історії клубу та іспанського футболу.

Енріке Кольяр, вихованець Атлетіко Мадрид і легенда клубу, помер у понеділок, 29 грудня, у віці 91 року, повідомила пресслужба мадридського клубу.

Футболіст виступав за першу команду Атлетіко з 1952 по 1969 рік на позиції лівого вінгера, провівши 470 матчів і забивши 105 голів. Протягом десяти років Кольяр був капітаном команди.

У складі Атлетіко він став чемпіоном Іспанії 1966 року, тричі вигравав Кубок Іспанії та перемагав у Кубку володарів кубків 1962 року.

Окрім Атлетіко, Кольяр виступав за Кадіс, Мурсію та Валенсію. У 1955–1963 роках він провів 16 матчів за збірну Іспанії, відзначившись чотирма голами.