Іспанія

Досвідчений гравець може перейти до Кастельйону.

Вільярреал має хороші можливості для підписання півзахисника Сельти Віго Деніса Суареса.

28-річний півзахисник після повернення в Сельту знайшов своє місце і демонструє найкращий футбол у своїй кар'єрі.

Однак суперечка між його агентством і Сельтою переросла в конфлікт між президентом Карлосом Моуріно і самим Суаресом. Після кількох різких заяв минулого сезону, у цій кампанії Моуріно дотримав свої слова та відправив Суареса на трибуни.

Обидва стверджували, що протилежна сторона блокувала трансфер через певні обурливі вимоги. Весь сезон Суарес тренувався сам.

Вільяреал зараз розглядає підписання Деніса цієї зими. Оскільки до кінця його угоди залишилося лише шість місяців, Сельта, можливо, захоче дозволити йому піти найближчим часом.

Суарес провів сезон-2015/16 на правах оренди саме у Кастельйоні, а президент Фернандо Роїг є великим шанувальником цього футболіста. Зі свого боку Суарес також зацікавлений у поверненні.