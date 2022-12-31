Іспанія

Карло похвалив лідера Реала.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зробив попередження Ла Лізі через форму Каріма Бензема в 2023 році.

"Лос-бланкос" повернулися після перерви на чемпіонаті світу-2022 у переможному стилі на виїзді з Реал Вальядолідом завдяки пізньому голу Бензема, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Нападник-ветеран пропустив вихід Франції до фіналу в Катарі на початку цього місяця після того, як був змушений виїхати зі складу команди через травму.

З тих пір Бензема підтвердив свій намір залишити збірну, але Анчелотті впевнений, що він залишається таким же кмітливим, як і раніше, для Реала.

"Я бачу, що Бензема дуже мотивований, і я думаю, що відтепер у 2023 році ви побачите іншого Бензема".

Дубль Бензема на дозволив йому довести кількість результативних ударів до семи голів у Ла Лізі цього сезону.