Іспанія

Уругваєць проведе сезон у Сегунді на правах оренди.

Уругвайський нападник Реала Бетіса Гонсало Петі цього сезону виступатиме за Депортіво Мірандес на правах оренди. Клуби досягли відповідної угоди, і футболіст дебютує в іспанському професійному футболі у складі команди з Андуви. Про це на офіційних сторінках повідомив ФК Мірандес.

Минулого року Петі перейшов до Бетіса з уругвайського Насьйоналя, де у 17-річному віці провів дебютний сезон, забивши шість голів і віддавши дві гольові передачі. Загалом за Національ він зіграв 34 матчі, відзначився 12 голами та 4 асистами.

Форвард також є постійним гравцем молодіжних збірних Уругваю і нині входить до складу команди U-20.