Уругваєць проведе сезон у Сегунді на правах оренди.
Гонсало Петі, пресслужба ФК Мірандес
08 серпня 2025, 22:24
Уругвайський нападник Реала Бетіса Гонсало Петі цього сезону виступатиме за Депортіво Мірандес на правах оренди. Клуби досягли відповідної угоди, і футболіст дебютує в іспанському професійному футболі у складі команди з Андуви. Про це на офіційних сторінках повідомив ФК Мірандес.
Минулого року Петі перейшов до Бетіса з уругвайського Насьйоналя, де у 17-річному віці провів дебютний сезон, забивши шість голів і віддавши дві гольові передачі. Загалом за Національ він зіграв 34 матчі, відзначився 12 голами та 4 асистами.
Форвард також є постійним гравцем молодіжних збірних Уругваю і нині входить до складу команди U-20.