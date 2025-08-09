Контракт на три роки з можливими виплатами "жовтим" залежно від результатів Данжуми.
Арно Данжума, GETTY IMAGES
09 серпня 2025, 18:31
Валенсія завершила підписання голландського нападника Арно Данжума, домовившись із Вільярреалом про умови переходу. Сторони узгодили трансфер, який передбачає виплати "жовтим" залежно від індивідуальних та командних досягнень гравця у новому клубі.
Форвард підписав контракт до 2028 року. Як зазначається, гарні відносини між клубами стали ключем у досягненні компромісу: Валенсія не хотіла витрачати значну суму на гравця, чий контракт з Вільярреалом закінчується наступного літа, а сам Вільярреал прагнув отримати компенсацію замість безкоштовного відходу.
Після прибуття до Местальї Данжума стане ще одним важливим підсиленням для атаки команди Корберана, яка вже поповнилася підписаннями Баптісти та Угрініча, а також продовжила угоди з Хаві Геррою і Сезаром Таррегою.