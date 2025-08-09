Іспанія

Контракт на три роки з можливими виплатами "жовтим" залежно від результатів Данжуми.

Валенсія завершила підписання голландського нападника Арно Данжума, домовившись із Вільярреалом про умови переходу. Сторони узгодили трансфер, який передбачає виплати "жовтим" залежно від індивідуальних та командних досягнень гравця у новому клубі.

Форвард підписав контракт до 2028 року. Як зазначається, гарні відносини між клубами стали ключем у досягненні компромісу: Валенсія не хотіла витрачати значну суму на гравця, чий контракт з Вільярреалом закінчується наступного літа, а сам Вільярреал прагнув отримати компенсацію замість безкоштовного відходу.

Після прибуття до Местальї Данжума стане ще одним важливим підсиленням для атаки команди Корберана, яка вже поповнилася підписаннями Баптісти та Угрініча, а також продовжила угоди з Хаві Геррою і Сезаром Таррегою.