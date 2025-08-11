Іспанія

Минулого сезону футболіст забив 4 голи та зробив 5 асистів у чемпіонаті Іспанії.

Сельта офіційно оголосила про продовження контракту з півзахисником Вілліотом Сведбергом. Новий договір розрахований до літа 2029 року.

Шведський гравець приєднався до галисійців три роки тому з Хаммарбю і з того часу поступово збільшував свій ігровий час. У сезоні 2024/25 він провів один із найрезультативніших періодів у кар’єрі, оформивши 4 голи та 5 гольових передач у матчах Ла Ліги.

“Цим продовженням Сельта підтверджує свою впевненість у молодому гравцеві як важливій частині сьогодення та майбутнього команди. Ця безперервність показує радість клубу від можливості продовжувати зростати разом із гравцем, який завоював визнання та повагу всіх уболівальників Сельти“, – йдеться у клубній заяві.

Минулого сезону Сельта завершила чемпіонат Іспанії на сьомому місці, здобувши право виступати в єврокубках.