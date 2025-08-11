Іспанія

Форвард повертається після успішної оренди минулого сезону.

Борха Іглесіас офіційно наближається до свого повернення у Сельту. 32-річний нападник прибув до аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро, де на нього чекали рідні та його улюблений пес. Минулого сезону, виступаючи за команду з Віго на правах оренди з Бетіса, він став найрезультативнішим гравцем клубу, відзначившись 11 голами.

За інформацією FARO, Іглесіас підпише з Сельтою дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон. Сума угоди складе близько 2 мільйонів євро. Попри те, що в Бетіса залишався лише рік контракту з форвардом і клуб не розраховував на нього, переговори виявилися складнішими, ніж очікувалося.

Іглесіас залишає севільську команду, за яку виступав із 2019 року, з короткими періодами в Баєр Леверкузен та Сельті в оренді. Він був одним із героїв перемоги Бетіса у Кубку Іспанії 2022 року, коли забив єдиний гол своєї команди у фіналі перед серією пенальті.

Тепер Сельта офіційно оголосить про трансфер найближчим часом. Іглесіас стане п’ятим новачком клубу цього літа. Перший матч нового сезону Сельта проведе в неділю на Балаїдосі проти Хетафе.