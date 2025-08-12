Іспанія

Грецький воротар тимчасово залишив Ньюкасл Юнайтед.

Голкіпер Одіссеас Влаходімос на правах оренди перебрався з Ньюкасл Юнайтед до Севільї, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

"Нервіонців" 31-річний грек представлятиме до завершення сезону-2025/26. За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, орендна угода не передбачає права або зобов'язання викупу.

У липні 2024 року Ньюкасл Юнайтед виклав Ноттінгем Форест за Влаходімоса 20 млн фунтів стерлінгів. Проте, Одіссеас узяв участь тільки в другому таймі матчу проти Вімблдона (1:0) в 1/16 фіналу пізніше виграного "сороками" Кубка англійської ліги.

На клубному рівні грек також виступав за Бенфіку, Панатінаїкос і Штутгарт (вихованець). У 48-ми поєдинках збірної Греції він пропустив 34 гола й 24 рази зберіг ворота "сухими".

Влаходімос — третій літній новачок Севільї. Раніше "нервіонці" безкоштовно підписали лівого вінгера Альфона Гонсалеса із Сельти й лівого захисника Габріеля Суасо з Тулузи.