Іспанія

Аль-Іттіхад зробив щедру пропозицію, але півзахисник вирішив залишитися в Мадриді та боротися за місце в складі.

Півзахисник Реала Дані Себальйос, схоже, не входить у плани головного тренера Хабі Алонсо на новий сезон. Попри завершення епохи Тоні Кроса та Луки Модрича, 29-річному іспанцю не вдалося закріпитися в основі мадридського клубу.

Як повідомляє Diario Sport, керманич "вершкових" вирішив перекваліфікувати Арду Гюлера на центрального півзахисника, що ще більше ускладнило ситуацію для Себальйоса, який здебільшого залишається на лаві запасних.

Ця роль "гравця ротації" привернула увагу потенційних покупців. Найсерйозніший інтерес виявив Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії — клуб готовий запропонувати гравцеві вигідні фінансові умови та статус ключового виконавця.

Однак, за інформацією джерела, сам Себальйос не планує залишати Сантьяго Бернабеу. Його контракт із клубом чинний до 2027 року, і футболіст неодноразово наголошував, що хоче до останнього боротися за місце в складі Реала, навіть за умови нестабільної ігрової практики.